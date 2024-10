Band é condenada a pagar R$ 100 mil após Neto chamar Sampaoli de racista

Na ação, Sampaoli afirmou que Neto e a Band são frequentemente processados por inúmeras pessoas pelas ofensas proferidas pelo ex-jogador "com aval" da emissora.

"Foram cerca de dez minutos ofendendo o autor, sem direito de qualquer resposta e sem qualquer justificativa plausível", declarou à Justiça.

Neto também foi alvo do processo aberto por Sampaoli, mas, como houve um acordo entre eles na esfera criminal, o processo de indenização civil foi declarado extinto pelos desembargadores em relação ao ex-jogador.

Com o acordo, Neto pediu desculpas ao treinador e se comprometeu a fornecer materiais esportivas para um projeto social.

Na defesa apresentada à Justiça, a Band disse que Neto apenas reproduziu informações recebidas e de interesse nacional no combate ao racismo, sem cometer qualquer ilegalidade.

Disse que as informações sobre o comportamento do treinador foram passadas a Neto pelas vítimas. "Onde está a ilegalidade do réu em noticiar e comentar tal fato?", perguntou a emissora na ação.