O governo Lula (PT) deve liberar quase R$ 8 bilhões em emendas para parlamentares, ainda em dezembro, para garantir a votação do pacote de corte de gastos em 2025, afirmou o colunista Tales Faria no Análise da Notícia, do Canal UOL, nesta quarta-feira (4). Não tem essa relação de que 'nós estamos jogando junto com o dinheiro do Congresso'. É o famoso jogo da política. O governo fez que foi, mas não foi, acabou indo. (...) Basicamente, o governo resolveu o problema jurando fidelidade ao Congresso. Tales Faria, colunista do UOL