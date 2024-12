Queijo Minas vira patrimônio da humanidade: cultura e hospitalidade

Numa nota divulgada após a nova decisão, o governo brasileiro explicou que "elaborado a partir de técnicas desenvolvidas ao longo de três séculos, o Queijo Minas Artesanal constitui importante atividade socioeconômica, que promove inclusão e desenvolvimento local, em especial da agricultura familiar".

A inclusão de conhecimentos e práticas alimentares referenciais para a cultura nacional na Lista da UNESCO reforça a relevância dos saberes tradicionais brasileiros e a possibilidade de conciliar patrimônio imaterial, segurança alimentar e desenvolvimento sustentável

Governo do Brasil

Segundo o Itamaraty, a ampliação dos elementos brasileiros na Lista do Patrimônio Imaterial da Unesco "demonstra o compromisso do governo federal com a salvaguarda do patrimônio cultural nacional e com a promoção de políticas públicas que assegurem a preservação, a valorização e a transmissão sustentável desses conhecimentos às futuras gerações".

Segundo a agência da ONU, "o processo de fabricação do queijo minas artesanal envolve "conhecimentos e técnicas desenvolvidos por pequenos produtores rurais do Estado de Minas Gerais, no Brasil".

Os queijeiros locais se orgulham da tradição de usar leite cru e o 'pingo', um fermento natural composto por bactérias específicas da região que, juntamente com o período de maturação e o clima local, contribui para o sabor, a cor e o aroma específicos dos queijos

Unesco

"O conhecimento relacionado inclui o manejo do pasto e do gado, técnicas de artesanato e a venda dos produtos em feiras e mercados locais", afirmou a Unesco.