Governo jura fidelidade ao Congresso pagando R$ 7,8 bi em emendas

O pedido aconteceu após o ministro Flávio Dino, do STF (Supremo Tribunal Federal), autorizar os pagamentos, suspensos desde agosto. Ele endureceu as regras para as emendas parlamentares: a identificação dos autores nas emendas de comissão foi um dos pontos que mais incomodaram os parlamentares.

Governo abre o cofre para garantir votação do pacote de corte de gastos. O pagamento dos recursos deve ser feito até sexta-feira (6), segundo deputados, porque o governo tem pressa em acalmar os parlamentares e garantir a aprovação das propostas de contenção de despesas.

Ou você dialoga com o Congresso e resolve os seus problemas com o Congresso, ou então você vai fazer que nem o presidente da Coreia [do Sul, Yoon Suk Yeol], né? Tales Faria, colunista do UOL

O Análise da Notícia vai ao ar às terças e quartas, às 13h e às 14h30.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64) e no UOL Play.

Veja abaixo o programa na íntegra: