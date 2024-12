Ex-bailarina do Faustão recebeu R$ 246 mil de empresa ligada ao PCC

Colorido foi preso em abril de 2022 e era um dos chefes de rua do PCC Imagem: Divulgação

Em uma das empresas registradas em nome da influenciadora, os promotores constataram que o maior depositante foi um CNPJ registrado em nome da mãe de outro traficante de drogas.

Natacha também fez transações com a empresa EZ Multimarcas Veículos, investigada pela Operação Fim da Linha, que apura a infiltração do PCC no sistema de ônibus da capital paulista. Há indícios de que mais de 100 carros de luxo e esportivos que teriam sido vendidos pela EZ para pessoas envolvidas no esquema.

Os policiais que prenderam Natacha encontraram R$ 119.650 em dinheiro vivo, além de quatro celulares. Um carro de luxo também foi apreendido.

Natacha foi bailarina do Domingão do Faustão, da TV Globo, entre os anos de 2015 e 2021. No ano seguinte, chegou a trabalhar com o apresentador por um mês no novo programa do apresentador, quando ele se transferiu para a Band.

Defesa entrou com habeas corpus

A defesa de Natacha é realizada por Daniel Bialski, um dos mais conhecidos criminalistas de São Paulo.