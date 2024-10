Israel ganha dos EUA novo sistema antimísseis, e Netanyahu espanta aliados Os maus comportamentos não são recompensados com presentes. Essa regra, como acabou de acontecer, não vale para as guerras. O governo de Israel acabou de receber de presente dos EUA um novo sistema antimísseis. Isso após as forças israelenses de terra terem, por três vezes, atacado postos da Unifil (Força Interina das Nações Unidas no Líbano), missão de paz da ONU. O último ataque ocorreu ontem (13) —não foi registrada nenhuma morte, mas, conforme noticiado, 15 capacetes azuis da ONU ficaram feridos. Veja o texto completo de Walter Maierovitch