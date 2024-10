Campanhas divergem sobre impacto do apagão em SP nas intenções de voto

As campanhas também estão fazendo monitoramento de redes sociais. Os levantamentos apontam uma redução nas menções negativas a Boulos, que passaram de 69% para 65%. Já as menções negativas a Nunes subiram, mas continuam menores que as do candidato do PSOL: de 62% para 63%.

Segundo pessoas que tiveram acesso aos levantamentos, há muitas críticas ao prefeito, mas parte da população também entendeu que a responsabilidade pela concessão é do governo federal. Por enquanto, a "bolha" da esquerda defende Boulos e a da direita coloca a responsabilidade na administração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Aliados do prefeito acreditam que o episódio poderia ter um impacto maior se tivesse ocorrido bem perto da eleição, mas ainda faltam duas semanas. Já pessoas próximas a Boulos acreditam que a falta de luz prolongada está irritando a população com a gestão de Nunes.

Desde o apagão, Boulos e Nunes vêm travando uma guerra nas redes e em declarações públicas sobre o apagão. Boulos diz que São Paulo está "sem luz e sem prefeito", enquanto Nunes chama o rival de "oportunista". O embate escalou para o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD).

Nesta segunda-feira, os dois candidatos se enfrentam no debate da TV Bandeirantes. O apagão, que atingiu os paulistanos desde sexta-feira à noite, deve dominar as discussões.