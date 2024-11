Bolsonaro seguirá inelegível porque há na Justiça obstáculo intransponível O ex-presidente Jair Bolsonaro agarra-se, como alguém que está se afogando, a uma tábua de salvação. No caso, ao instituto da anistia, definida no mundo jurídico como "perpétuo silêncio". Um "perpétuo silêncio" à tentativa de golpe de Estado, aos abusos e ilícitos perpetrados e consumados durante o seu mandato de presidente da República. Deseja, sem arrependimento algum, a clemência, com total extinção da sua responsabilidade criminal. Veja o texto completo de Walter Maierovitch