Rosinei, campeão pelo Corinthians, perde terreno de R$ 719 mil por dívida

A dívida é calculada atualmente em R$ 3,6 milhões, considerando juros e correção monetária. Ou seja, o valor do terreno é menor que o da dívida. Outros imóveis do ex-atleta foram penhorados e poderão ser usados para a quitação do débito.

Na defesa apresentada à Justiça, Rosinei, que também atuou pelo Atlético Mineiro, clube no qual foi campeão da Copa Libertadores da América em 2013, alegou que a empresa apenas o apresentou a duas pessoas que suspostamente tinham interesse em contratá-lo, mas que nunca foi lhe apresentada uma proposta por escrito.

Disse que a transferência só foi viabilizada por outros agentes, quando ele já havia rompido o contrato com a Top Sport, dado que estava "insatisfeito" com a sua atuação.

Ele afirmou à Justiça que não houve "nenhuma" participação da empresa no negócio.

Caso não tem mais recurso

A Justiça não aceitou a argumentação.