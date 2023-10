Bem-vindos os que precisam fugir. O primeiro grupo de brasileiros que estão sendo repatriados de Israel desembarcou na Base Aérea de Brasília na madrugada desta quarta (11). Um avião da FAB (Força Aérea Brasileira) que decolou de Tel Aviv na véspera trouxe 211 passageiros e pousou no país às 4h08.

Grande parte são turistas que foram surpreendidos pela violência do confronto entre Israel e o grupo extremista Hamas, da Palestina. Até agora mais de 1.700 brasileiros solicitaram a repatriação e aguardam novas viagens de volta. Uma nota divulgada pelo Itamaraty afirma que há listas de prioridades para os candidatos a um lugar em voos da FAB, e orienta os brasileiros a embarcarem também em voos comerciais no aeroporto Ben Gurion. Estão previstos mais cinco voos da FAB até domingo. Leia aqui. No quinto dia da guerra, as forças israelenses afirmam ter matado o filho e o irmão do comandante do Hamas.

Massacre em kibutz em meio a falhas na segurança. Nas proximidades da Faixa de Gaza, os civis israelenses que moravam no kibutz de Kfar Aza foram massacrados dentro de casa por membros do grupo palestino Hamas. Crianças, adolescentes, idosos, famílias inteiras tiveram os corpos queimados por granadas e receberam rajadas de tiros. A fazenda coletiva foi invadida na manhã de sábado (7), o primeiro dia dos confrontos.

"Muitos preferiram morrer queimados ou intoxicados pela fumaça, em vez de morrer nas mãos dos terroristas", disse o oficial israelense Omer Barak. "Encontramos muitos cadáveres dentro das casas". Na terça (10), os últimos dos cerca de 100 corpos foram retirados do local. Segundo especialistas, Israel confiou demais no aparato tecnológico de seu serviço de inteligência, que não conseguiu prever a invasão sem precedentes, por terra, céu e mar.

Banco do Brasil financiou viagens no vermelho. A empresa 123milhas tem dívidas de empréstimos bancários que somam R$ 115,8 milhões, informação do relatório da CPI das Pirâmides Financeiras. Em nota ao UOL, a empresa reconhece a dívida e nega irregularidade nos balanços.

O principal credor é o Banco do Brasil, que possui R$ 97,1 milhões a receber. De acordo com o relatório, a empresa era deficitária desde 2019, e as dívidas viraram uma "bola de neve".

As guerras também atravessam a comida típica. O falafel é aquele petisco com cheiro e sabor de Oriente Médio: entre os ingredientes estão a hortelã, o grão de bico triturado para fazer a massa, a pimenta síria. Também vai cebola, salsa e coentro nessa fritura bastante digna, um prato vegetariano cujas origens estão onde mesmo?

Em Nossa, o colunista Rafael Tonon escreve sobre fusões, movimentos migratórios e apropriação cultural na gastronomia. "Em um esforço para criar um Estado para o povo judeu, a comida também foi um item utilizado para alcançar um sentimento de nacionalismo israelita", afirma, citando historiadores para quem pratos dos cardápios de Israel, como homus, falafel e babaganoush, foram aprendidos com a população palestina.

Meu Nome é Gal, o filme da voz tamanha. A morte de Gal Costa parece irreal até hoje. Na manhã de 9 de novembro de 2022, poucos dias depois de uma campanha eleitoral sangrenta, o Brasil ficou sabendo que a sua grande cantora havia partido subitamente. Não havia suspeita de doença grave, não foi um acidente trágico de automóvel ou avião. Gal morreu dentro de casa, em São Paulo, aos 77 anos. Ela tinha agenda para dezembro, e seu último show levou os músicos às lágrimas, tão poderosa que estava no palco.

O filme Meu Nome É Gal chega aos cinemas e pode ser dolorido assisti-lo. Voz tamanha, perda ainda maior. Em artigo para a Folha de S.Paulo, a cineasta e roteirista Lô Politi descreve as dificuldades para revelar o ouro da protagonista (o corpo, a atitude, a voz) num mar de elementos biográficos em que sobram a coragem e o talento, mas as palavras fazem falta. "Gal é mar tão profundo que chega a adoecer de suas próprias águas", afirma a diretora. A Gal tropicalista do filme é interpretada por Sophie Charlotte, entrevistada em Plano Geral. Veja em Splash.

3 jogos da Libertadores Feminina antes da seleção de Diniz. Entre hoje e amanhã, times brasileiros de futebol feminino disputam a Libertadores. Nesta quarta (11), o Palmeiras enfrenta o Atlético Nacional, às 17h, e na quinta (12) tem Libertad Limpeño x Corinthians, às 17h, e Internacional x Boca Juniors, às 19h30. Acompanhe na tabela do campeonato.

Em Cuiabá para as Eliminatórias Sul-Americanas, o técnico Fernando Diniz quer fazer o seu trio dos sonhos encaixar para os jogos contra a Venezuela (amanhã) e Uruguai. Rodrygo, Vini Jr. e Neymar precisam descobrir a hora de atacar juntos.