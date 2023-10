Primeiro voo da FAB com resgatados da guerra em Israel chega ao Brasil

O avião que traz os brasileiros é um KC-30 (Airbus A330) — que tem capacidade para 238 pessoas. Os brasileiros foram transportados hoje para o aeroporto Ben-Gurion, em Tel Aviv, em cinco ônibus.

Estão previstos mais cinco voos da FAB com brasileiros vindos de Israel até domingo. De acordo com o Itamaraty, será dada prioridade de atendimento a quem mora no Brasil e não tem passagem aérea comprada — a quem já têm os bilhetes ou condições de comprá-los a recomendação é que embarquem em voos comerciais.

Foi muito gratificante [retornar ao Brasil]. Sabíamos desde o início que estávamos seguros. Ficamos dois dias só rezando esperando a hora de chegar e vir pro Brasil de volta Josué Evangelista, resgatado de Israel

Parte dos brasileiros embarcarão em um novo voo com a FAB com destino ao Rio de Janeiro. Outra parte será levada pela empresa Azul às cidades de destino.

A empresa auxiliará o governo federal providenciando passagens os repatriados chegarem aos seus destinos finais. Todos custos serão bancados pela Azul, segundo a Presidência da República.