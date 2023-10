Dia 5 da guerra: Israel diz ter matado filho e irmão de comandante do Hamas

A guerra em Israel chegou ao quinto dia com ataques na Faixa de Gaza, Síria e Líbano. Na madrugada desta quarta-feira - no Brasil, manhã no Oriente Médio - ao menos 270 bombardeios foram realizados pelas Forças israelenses. A casa do chefe militar do grupo extremista Hamas foi atingida resultando nas mortes de seu filho e irmão.

O que aconteceu:

A casa de parentes de Mohammad Deif, o comandante militar do Hamas, no bairro de Qizan an Najjar, em Khan Younis, foi bombardeada pela Força Aérea de Israel. Ele é chefe da ala militar do grupo extremista e mentor da incursão do grupo ao território nas primeiras horas deste sábado (7).