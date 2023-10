Por que a inteligência de Israel, umas das melhores do mundo, falhou

3 - Israel se concentrava em combater na Cisjordânia. Confiante de que o Hamas estava sob controle, exército e inteligência israelenses priorizaram um conflito na Cisjordânia que já dura um ano e meio.

Imagem: Arte/UOL

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu é pressionado por apoiadores a sustentar militarmente os acampamentos ilegais feitos por judeus na Cisjordânia. Em janeiro, por exemplo, ele regularizou nove deles em resposta a um ataque terrorista a uma sinagoga.

No dia do ataque do Hamas, 24 batalhões, que deveriam estar em Gaza, ficaram presos na Cisjordânia.

Benjamim Netanyahu, primeiro-ministro de Israel Imagem: Reprodução/7.out.2023 - @netanyahu

4 - Reforma do judiciário desmobilizou as Forças Armadas. O país está politicamente divido desde que Netanyahu encampou uma reforma no judiciário que chegou a prever a derrubada de decisões da Suprema Corte pelo Parlamento em votações por maioria simples.