Em ato na avenida Paulista, no domingo, o ex-presidente pediu ao Congresso "uma anistia para os pobres coitados que estão presos em Brasília". Bolsonaro é investigado pela Polícia Federal por tentativa de golpe, junto de ex-assesores seus, civis e militares. Ontem ele terceirizou as críticas que costumava fazer ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, para o pastor Silas Malafaia, que fez um discurso político.

O religioso "manifestou repúdio" ao presidente Lula e reclamou que há uma "engenharia do mal" para prender Bolsonaro. Leia aqui. O prefeito Ricardo Nunes compareceu ao ato, e também os governadores Tarcísio de Freitas, Romeu Zema, Jorginho Mello e Ronaldo Caiado. Segundo o advogado Fábio Wajngarten, o ex-presidente fará exames médicos de rotina na quarta, em São Paulo.

Para o colunista Reinaldo Azevedo, Bolsonaro produziu provas contra si mesmo ao admitir que uma minuta de golpe passou por suas mãos, e Malafaia, ao atacar o STF, desafiou as instituições. Leia a coluna.

Quem são os criminosos que assaltam bancos e promovem o "domínio de cidade". Chamados de "estrelas" por outros bandidos, eles planejam operações sofisticadas e ações de extrema violência, com armas pesadas e uso de drones. O UOL lança hoje o documentário Cidade Dominada 2, que destaca quatro dos principais assaltantes do país.

Os assaltos aconteceram em Ourinhos, Botucatu e Araçatuba, cidades paulistas. Sobre a hierarquia dos diferentes crimes, que inclui o tráfico de drogas, o delegado Pedro Ivo Correa dos Santos afirma que "o ladrão de banco está no topo da cadeia alimentar". Leia em UOL Prime.

Pringles, marca de batata, avança no Brasil, mas esbarra na fama da coxinha. No ano passado, as vendas das batatas Pringles cresceram 34%. O salgadinho passou a ser produzido no país em 2019, e hoje quase a totalidade do consumo brasileiro tem produção local, com a fábrica exportando para os países vizinhos.

Os consumidores ganharam sabores exclusivos, como o churrasco, e viram o preço do tubo cair. Em média, o norte-americano gasta US$ 50 por ano com batatas chips, enquanto o brasileiro gasta apenas US$ 4 porque há sempre a dura concorrência do pão de queijo, da esfiha e da coxinha.

Fugitivos de Mossoró pagaram R$ 5 mil por proteção, diz TV. Reportagem do Fantástico revelou no domingo que os dois criminosos que fugiram de prisão de segurança máxima no Rio Grande do Norte se esconderam numa casa na zona rural de Baraúna, a 25 km da prisão.

Os agentes policiais encontraram no esconderijo um buraco cavado no chão, redes para dormir e restos de comida. Os moradores das redondezas relatam sustos frequentes e medo de tiroteios. Leia aqui. A Justiça decide hoje se converte em preventiva a prisão temporária de um jovem de 22 anos, suspeito de ajudar os fugitivos. A dupla está sendo procurada por centenas de policiais há duas semanas, desde a fuga em 14 de fevereiro.

Sebastián Baez, da Argentina, é o campeão do Rio Open. O tenista de 23 anos derrotou ontem o compatriota Mariano Navone por 2 sets a 0. Na atualização do ranking mundial desta semana, Baez deve ocupar o 21º lugar. Nas duplas, Rafael Matos, jogando com o colombiano Nicolás Barrientos, se tornou o primeiro brasileiro a levantar o troféu em 10 edições do Rio Open.

João Fonseca, aos 17 anos, parou nas quartas de final (perdeu para um finalista, Navone), mas conquistou o público carioca vencendo os dois primeiros jogos de nível ATP da carreira. Leia em Saque e Voleio.

Haddad e Campos Neto representam o Brasil na reunião do G20 com ministros das finanças. Em São Paulo, começa hoje a reunião prévia da Trilha de Finanças dos países do G20. Os chamados deputies, os chefes em nível vice-ministerial de finanças e bancos centrais, dão a largada para a agenda principal, que acontece quarta e quinta no Pavilhão da Bienal do Parque Ibirapuera.

A Trilha de Finanças propõe discutir o papel de políticas públicas no combate às desigualdades, entre outros temas. De hoje a quinta vão representar o Brasil Tatiana Rosito, embaixadora e secretária de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda, o ministro Fernando Haddad e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.