Suspeito de ter ajudado fugitivos de presídio de Mossoró diz ser inocente

Sergimar Oliveira e Pablo Paiva, advogados de Jânio, disseram que o cliente alegou inocência e sustentou não ter prestado qualquer tipo de ajuda aos dois criminosos fugitivos do presídio de Mossoró (leia abaixo).

A reportagem apurou que a PF rastreou as ERBs (Estações de Rádio Base) - antenas aos quais os telefones celulares se comunicam - próximas à divisa do Rio Grande do Norte com o Ceará e chegou ao número do aparelho de Jânio. A prisão temporária de cinco dias decretada contra ele vence na segunda-feira (26).

A PF descobriu que no dia 19, cinco dias após a fuga da dupla do CV, a primeira registrada em presídio federal, Jânio viajou com seu Fiat Palio de Mossoró para o município cearense de Quixeré. Depois retornou com outro carro para a cidade potiguar de Baraúna. A distância entre os dois municípios é de 50 km.

A suspeita da PF é a de que em Baraúna Jânio teria ajudado Deibson e Rogério a fugir. O rastreamento das ERBs também ajudou os agentes a chegar a um número de telefone em Quixeré. No endereço cadastrado, foi cumprido mandado de busca e apreensão. Uma mulher foi presa.

Celulares rastreados

Há informações, porém, que o alvo era o marido dela, que não foi localizado. Já um celular rastreado pela PF foi roubado por Deibson e Rogério durante invasão à residência de um casal, localizada a três quilômetros do presídio de Mossoró.