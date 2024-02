Acuado, Bolsonaro evita ataque a STF, nega golpe e defende anistia para 8/1

O governador de São Paulo mudou o tom do evento. Tarcísio de Freitas (Republicanos) fez uma série de elogios a Bolsonaro e adotou um caráter mais político. Falou do legado do ex-presidente e valores como liberdade.

O ato ganhava tom de campanha, algo que já acontecera no começo. Bolsonaro desceu do carro com uma liderança política, o governador de São Paulo. Neste momento, soaram os acordes de Capitão do Povo, jingle que usou na corrida presidencial.

O ex-presidente escolheu chegar ao trio passando pelo meio do público. Era assim que ele agia no segundo turno das eleições de 2022. Para completar o caráter de campanha, o evento contava com Cuiabano Lima, que foi mestre de cerimônias de Bolsonaro na corrida presidencial.

Nossa manifestação é pacífica e ordeira. Por isso, vamos evitar de levar faixas e cartazes. Já observamos alguns infiltrados na multidão que estão desrespeitando a orientação.



Estamos de olho. Logo mais nosso presidente @jairbolsonaro estará no trio.

Até lá! -- Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) February 25, 2024

Tentativa de ser pacífico

A preocupação em não agredir instituições e autoridades foi constante. Ao meio-dia o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) postou no X uma mensagem ressaltando o caráter pacífico do ato e disse que havia flagrado "infiltrados" desrespeitando a orientação.