Fugitivos de Mossoró pagaram R$ 5 mil por proteção em esconderijo, diz TV

Do lado de fora, Rogério e Deibson tinham uma espécie de bunker. O buraco cavado no solo serviria para que os fugitivos pudessem eventualmente se esconder dos drones que detectam calor humano usados pela PF. Além do bunker, os agentes também encontraram redes para dormir, embalagens de comida, um facão e uma lona.

Criminosos pagaram R$ 5 mil por proteção no esconderijo, diz PRF. Péricles Santos, superintendente da PRF no Rio Grande do Norte, contou que as lavouras da região podem estar mantendo os fugitivos alimentados. "O grande número de frutas fornece alimentação para eles o tempo todo", disse.

Família que ajudou fugitivos diz que sofreu ameaças

O esconderijo foi cedido por uma família, que contou à polícia que foi rendida e ameaçada. As informações são dos colunistas Mirelle Pinheiro e Carlos Carone, do site Metrópoles.

O morador diz que ele e a mulher foram surpreendidos pelos criminosos na madrugada de 17 de fevereiro. Ele contou que os dois arrombaram a porta. "Pediram para a gente ter calma e que não ia acontecer nada se fizéssemos o que eles pedissem".

O morador diz acreditar que os criminosos foram "direcionados" ao endereço. "Falavam o tempo todo que tinha gente de olho em nós".