Discursando no trio elétrico, o ex-presidente tentou se defender citando várias vezes o documento conhecido como "minuta do golpe". A primeira versão da minuta foi encontrada na casa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres dias após os ataques violentos de 8 de Janeiro de 2023 na Praça dos Três Poderes.

Bolsonaro também mencionou "estado de sítio" e "estado de defesa" na avenida Paulista, no domingo, e pediu anistia do Congresso para os presos pelos atos antidemocráticos. Para a Polícia Federal, a fala reforça a linha de investigação sobre a trama golpista envolvendo autoridades civis e militares. Leia aqui. Os números sobre o público que se concentrou em apoio a Bolsonaro são divergentes: o projeto Monitor do Debate Político, da USP, fez estimativa de 185 mil pessoas, enquanto a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, cujo governador, Tarcísio de Freitas, discursou ao lado de Bolsonaro, calcula uma adesão três vezes maior, de cerca de 600 mil pessoas.

Hungria aprova expansão da Otan para 32 membros, e Suécia comemora o ingresso. Após quase dois anos de espera, a Suécia festejou ontem o dia histórico em que uma votação no Parlamento húngaro colocou fim à tradição de neutralidade em conflitos do país escandinavo. Agora o mar Báltico está quase todo cercado por países membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte.

A adesão sueca foi motivada pela invasão russa à Ucrânia, há dois anos. O país escandinavo tem força aérea e marinha modernas, com submarinos de ponta, e uma frota de caças Gripen de fabricação própria, que já foram vendidos ao Brasil e também para a Hungria.

Israel planeja retirar civis do sul de Gaza antes de invadir Rafah. Mas o comunicado do governo de Benjamin Netanyahu não deu detalhes nem prazos para a retirada de centenas de milhares de pessoas deslocadas pela guerra para a fronteira com o Egito. Rafah virou alvo do exército israelense porque Netanyahu e aliados acreditam que o grupo Hamas sobrevive ali.

Antonio Guterres, secretário-geral da ONU, alertou para consequências devastadoras da manobra militar - é por Rafah que entra a pouca ajuda humanitária internacional aos palestinos. Tratativas sobre um cessar-fogo na região prosseguem com Qatar, Egito e EUA. Em Genebra, o ministro brasileiro Silvio Almeida (Direitos Humanos) discursou na ONU ontem condenando a ação israelense como "punição coletiva" aos palestinos. Leia em Opera Mundi.

Fevereiro não acaba amanhã: 2024 é um ano especial, bissexto, com 366 dias. O mês vai até o dia 29, o que só acontece a cada quatro anos. As explicações envolvem os calendários juliano, gregoriano e as tentativas de ajustar os 12 meses do ano com o ano solar. O dia extra em fevereiro e o nome bissexto se relacionam com a história, a astronomia e o latim ante diem bis sextum Kalendas Martias, que significa "o sexto dia antes das Calendas de Março". Entenda aqui.

Exército vai investigar se as 111 armas e a munição em apartamento que explodiu estão regularizadas. O arsenal estava num edifício em Campinas (SP). O prédio foi evacuado após as explosões de sábado. No apartamento do coronel da reserva Virgílio Parra Dias, de 69 anos, a polícia encontrou 111 armas, dezenas de embalagens de munição e também carregadores.

Segundo o Comando Militar do Sudeste, o militar tem registro válido como CAC (caçador, atirador e colecionador). O caso está sendo investigado pela 1ª Delegacia de Polícia de Campinas, e o dono do apartamento não havia prestado depoimento até ontem.

Em recuperação judicial, Americanas tem prejuízo de R$ 4,6 bilhões em 2023. O rombo se refere aos nove primeiros meses do ano passado e foi informado ontem pela rede varejista. Entre janeiro e setembro, a receita líquida foi de R$ 10,2 bilhões, um recuo de 45% em relação ao mesmo período de 2022.

Reportagem da Folha de S.Paulo revela que neste ano a rede pode fechar 80 das atuais 1.680 lojas. Segundo o presidente da empresa, Leonardo Coelho, a Americanas dos próximos dois anos será menor e focada no público das classes B e C. Em 2023, as vendas online despencaram 77%, enquanto nas lojas físicas o recuo foi de 4%.

STF dá prazo de 60 dias para conciliação sobre acordos da Lava Jato. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, fixou ontem um prazo de 60 dias para que empresas e órgãos públicos cheguem a um consenso sobre os acordos de leniência firmados pela Operação Lava Jato. Mendonça é o relator de uma ação do PSOL, PCdoB e Solidariedade contra as colaborações firmadas antes do Acordo de Cooperação Técnica de 2020.