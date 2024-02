Ato pró-Bolsonaro: como é feita a contagem de pessoas em manifestações?

Enquanto a SSP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo informou que o ato em apoio a Jair Bolsonaro (PL) na Avenida Paulista reuniu aproximadamente 600 mil pessoas, um grupo de estudo da USP estimou 185 mil presentes.

Mesmo com a diferença entre as estimativas, Pablo Ortellado, um dos responsáveis pelo projeto da universidade, disse em participação no UOL News que a manifestação realizada neste domingo (25) teve mais público presente do que a celebração da eleição do presidente Lula (PT) após as eleições de 2022.

Como funciona método usado pela USP?

Projeto responsável pela estimativa é o Monitor do Debate Político. Da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP (Universidade de São Paulo), ele é coordenado por Pablo Ortellado e Márcio Moretto.