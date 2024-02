PF vai incluir fala de Bolsonaro na Paulista em investigação sobre golpe

"O que é golpe? É tanque na rua, é arma, conspiração. Nada disso foi feito no Brasil", disse Bolsonaro no ato.

Ex-presidente negou que a "minuta do golpe" representasse um plano antidemocrático. "Por que continuam me acusando de golpe? Porque agora tem uma minuta de um decreto de estado de defesa. Golpe usando a Constituição? Tenham santa paciência. Estado de sítio começa com o presidente da República convocando os conselhos da República e da Defesa. Apesar de não ser golpe estado de sítio, não foi convocado ninguém dos conselhos."

Bolsonaro também pediu anistia a envolvidos no 8/1. "Nós já anistiamos no passado quem fez barbaridade no Brasil. Pedimos um projeto de anistia para que seja feita justiça no Brasil. Quem porventura depredou, que pague, mas essas penas fogem ao mínimo da razoabilidade."

Sem citar nomes, Bolsonaro disse ser vítima de "perseguição" e afirmou não poder falar o que gostaria. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, não foi citado pelo ex-presidente —os ataques ficaram a cargo do pastor Silas Malafaia, que discursou antes de Bolsonaro. Moraes concentra os inquéritos sobre os atos antidemocráticos, incluindo o 8 de Janeiro.

'Bolsonaro queria dar um golpe'. Escuto isso desde que assumi. Golpe é tanque na rua, é arma, é conspiração. É trazer classes políticas para o seu lado, classes empresariais. Isso que é golpe. Nada disso foi feito.

Jair Bolsonaro em discurso na Paulista

A ocupação principal se concentrou no Masp, mas se estendeu por pelo menos quatro quarteirões.