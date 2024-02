Mendonça dá 60 dias para empresas rediscutirem acordos da Lava Jato

Ao fixar um prazo, Mendonça busca garantir que as empresas e os órgãos públicos possam rediscutir aspectos dos acordos firmados e cheguem a um consenso. O objetivo seria deixar que cada colaboração ficasse de certa forma padronizada de acordo com o ACT.

Ficou estabelecido que, durante os 60 dias, ficará suspensa a aplicação de multa por descumprimento dos pagamentos das multas fixadas nos acordos.

Em nota, Mendonça afirmou que o objetivo da conciliação não é buscar um "revisionismo histórico", e sim assegurar que as empresas negociem com base nos princípios de boa-fé e colaboração mútua. A PGR deverá acompanhar a discussão —na Lava Jato, os acordos foram firmados diretamente pelo Ministério Público Federal.

Nesta manhã, o ministro convocou uma audiência de conciliação sobre o tema. Ele reuniu representantes dos partidos, do TCU (Tribunal de Contas da União), da AGU (Advocacia-Geral da União), da CGU (Controladoria-Geral da União), da PGR (Procuradoria-Geral da República) e de empresas que firmaram leniências em investigações sobre corrupção, como a J&F, dos irmãos Batista, e a Novonor, antiga Odebrecht.

O acordo de leniência é semelhante à delação premiada, mas é firmado por empresas jurídicas que confessam ilegalidades em troca de punições mais leves na esfera administrativa, como o pagamento de multa. O tema voltou à força com decisões recentes do STF que liberaram a Novonor, ex-Odebrecht, e a J&F a deixarem de pagar as multas previstas nos acordos.

Em dezembro, no último dia antes do recesso, o ministro Dias Toffoli suspendeu a multa de R$ 10,3 bilhões firmada pela holding dos irmãos Wesley e Joesley Batista. O acordo de leniência do grupo tinha sido o maior da história do país e previa o pagamento dos valores em 25 anos.