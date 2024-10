Apostador terá dez dias para retirar verba depositada nas plataformas. O Ministério da Fazenda vai divulgar hoje uma lista com todas as empresas de apostas online autorizadas a operar no Brasil até dezembro. As bets que não estiverem na lista serão proibidas de oferecer apostas, mas terão que deixar suas plataformas disponíveis até o dia 10 de outubro para que os apostadores possam sacar seus recursos depositados. Os sites irregulares deixarão de funcionar no dia 11 de outubro. Fernando Haddad disse ontem que a Anatel deve derrubar cerca de 500 sites que não entraram com pedido de autorização no ministério. O ministro disse ainda que o governo prepara o bloqueio a formas de pagamento de apostas, como cartão de crédito e cartão do Bolsa Família, e passará a fazer um acompanhamento de evolução dos prêmios por CPF de cada apostador.

Tropas de Israel invadem o Líbano em operação contra o Hezbollah. As Forças Armadas israelenses relataram estar travando "combates intensos" com o grupo extremista no sul do Líbano, no primeiro embate direto entre os países desde 2006. Segundo correspondente da Folha, o porta-voz militar publicou na manhã desta terça no X uma mensagem em árabe descrevendo o cenário e instando os libaneses a não usarem estradas entre o sul do rio Litani e a fronteira com Israel. Os ataques, segundo as forças israelenses, são "localizados e direcionados" contra alvos do Hezbollah e infraestruturas que seriam do grupo no Líbano. Nesta madrugada, o Hezbollah lançou 15 foguetes na região de Metula e disse ter ferido soldados israelenses.

*****

Brasil vai iniciar operação de resgate dos brasileiros que vivem no Líbano. O presidente Lula decidiu ontem que começará uma operação para retirar brasileiros que vivem no país. A Força Aérea Brasileira deve iniciar os voos nos próximos dias e o governo estima que serão repatriados cerca de 3.000 brasileiros. O número é o dobro dos resgatados em Israel e na Palestina no ano passado -- quando 1.500 brasileiros foram retirados da região em 12 voos. De acordo com o colunista do UOL Kennedy Alencar, a embaixada do Brasil em Beirute está fazendo um levantamento para saber quais brasileiros desejam ser evacuados - com ajuda para chegar em um ponto fora do Líbano e dali seguir com recursos próprios - e quais desejam ser repatriados para o Brasil. Ao menos dois brasileiros já morreram em bombardeios no Líbano.

Nunes é alvo em debate UOL/Folha que teve confronto sobre religião e machismo. O prefeito de São Paulo e Guilherme Boulos foram os principais alvos dos rivais no encontro promovido pelo UOL e pela Folha nesta segunda-feira. Participaram, além deles, Pablo Marçal e Tabata Amaral. O ex-coach fez um comentário machista para falar de Tabata. Ele disse que "mulher não vota em mulher" porque "é inteligente", depois de ter afirmado que a candidata esbravejava como "tia de colégio". Boulos pediu a palavra para indicar que a fala era preconceituosa e Tabata respondeu a Marçal dizendo que ele odeia as mulheres. Marçal também pressionou Ricardo Nunes insistindo para que ele falasse sore um B.O. registrado pela esposa contra ele. Saiba como foi o encontro.

Um a cada quatro brasileiros perdeu dinheiro com golpe online. Uma pesquisa apontou que 24% dos brasileiros disseram ter perdido dinheiro em algum crime digital nos últimos 12 meses. O levantamento Panorama Político 2024 foi realizado pelo DataSenado em parceria com a Nexus, e considerou golpes como clonagem de cartão, fraude na internet ou invasão de contas bancárias. São Paulo (30%), Mato Grosso (28%), Roraima (27%) e Distrito Federal (27%) são as unidades federativas com maior recorrência deste tipo de golpe. O Ceará tem a menor incidência (17%), seguido por Piauí (18%), Sergipe (19%) e Acre (19%). Veja mais dados da pesquisa.