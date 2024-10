Governo Lula vai iniciar operação de resgate dos brasileiros no Líbano

Ataques israelenses mataram ao menos 95 pessoas e feriram outras 172 no Líbano na segunda-feira (30), segundo o Ministério da Saúde.

A embaixada do Brasil no Líbano está questionando aos brasileiros se querem passar por um processo de evacuação (ajuda para chegar em um ponto fora do Líbano, de onde segue com recursos próprios, para uma capital europeia ou asiática, por exemplo) ou de repatriação (retorno para o Brasil).

Um primeiro filtro será feito para trazer ao Brasil os primeiros brasileiros resgatados. Há rumores de uma operação terrestre, com nível dos ataques se intensificando e também o temor de uma repetição do que aconteceu em Gaza.

Para o governo brasileiro, o que está acontecendo no Líbano viola a soberania do país e Israel não tem o direito de atacar da forma como está fazendo.

Governo condenou ataques, que mataram dois adolescentes brasileiros

Ao menos dois brasileiros já morreram em bombardeios no Líbano. Myrna Raef Nasser, de 16 anos, teve a casa bombardeada no último dia 23. A brasileira morava com o pai, que também foi vítima do bombardeio, a mãe e três irmãos. Ela tinha pouco mais de um ano quando deixou o Brasil. Myrna nasceu em Balneário Camboriú, no litoral de Santa Catarina, mas se mudou para o Líbano com a família ainda muito nova.