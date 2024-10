Israel inicia ataques terrestres 'limitados e direcionados' no Líbano

As IDF (Forças de Defesa de Israel, na sigla em inglês) anunciaram na noite desta segunda-feira (30; madrugada de terça no horário local) que iniciaram ataques terrestres "limitados" no Líbano. É a primeira vez desde 2006 que Israel realiza operações terrestres no país.

O que aconteceu

Tropas israelenses iniciaram ataques terrestres "localizados e direcionados" contra alvos do Hezbollah e infraestruturas que seriam do grupo no Líbano. Segundo as IDF, as ações ocorrem em povoados perto da área fronteiriça do sul no Líbano e que "representam uma ameaça imediata para as comunidades israelitas no norte de Israel". De acordo com as IDF, a escolha dos alvos foi baseada em "informações precisas".

Hezbollah diz que Israel não conseguiu avançar. Às 21h12 (horário de Brasília), o grupo extremista declarou que "até o momento, Israel falhou miseravelmente em avançar pelas fronteiras libanesas."