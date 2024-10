O escritor Jeferson Tenório, vencedor do Jabuti de melhor romance em 2021 Carlos Macedo/Divulgação Cotas, sonhos e preconceito: leia trecho do novo livro de Jeferson Tenório Jeferson Tenório, vencedor do prêmio Jabuti por "O Avesso da Pele", lança pela Companhia das Letras seu novo romance, "De Onde Eles Vêm", no dia 25 de outubro. A obra aborda a lei de cotas raciais como tema central, explorando o preconceito, a luta, a exclusão e o sonho em uma história que se passa em Porto Alegre nos anos 2000. O livro acompanha o despertar racial do narrador, Joaquim, em um ambiente hostil, tendo como pano de fundo o ingresso dos primeiros cotistas na universidade brasileira. "De Onde Eles Vêm" retrata sua jornada de obstáculos em um momento em que políticas para amenizar desigualdades eram vistas como problema, e não como solução. Splash teve acesso exclusivo a um trecho do novo livro. Confira aqui. PUBLICIDADE Dona Onete Laís Teixeira/Divulgação PEGA A VISÃO "Eu vim no Círio, mas ainda era muito pequenino. O carro dos fogos era puxado por bois. Hoje, se transformou na fé, que é o que estamos nos apegando"

Dona Onete Aos 85 anos, a cantora Dona Onete viveu mais um Círio de Nazaré, em Belém do Pará, onde ela foi pela primeira vez, ainda menina, nos anos 1950. Conhecida pelo seu "carimbó chamegado", ela mantém a tradição e conversou com a equipe de TOCA sobre a festa tradicional. Confira aqui. AGENDA Para dançar e curtir

Léo Santana recebe Péricles, MC Daniel e Menos é Mais para PaGGodin em SP Vem de África

A exposição "Coração Ancestral", de Regiz Francisco, acontece na Arte Galeria Luis Guimarães, região oeste de São Paulo. A mostra inclui obras pintadas à mão, artes digitais e fotografias que buscam dialogar sobre a cultura africana em diáspora.