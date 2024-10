Cidadania negra e o futuro da democracia no Brasil

Ela e sua família foram testemunhas vivenciais das consequências de uma Abolição que não incorporou projetos de cidadania para a gente negra egressa do regime - experiências significadas anos depois em outra obra sua, Diário de Bitita, por meio da qual é possível indagar sobre esse Brasil Pós-Abolição, em que a vida negra era tratada como "rebotalho", alvo de interdição constante, não lhe sendo permitido acessar a "sala de estar".

Assim o percebeu Carolina, cujo eu lírico manifestou, em um poema, ter sido "tolhida pelo preconceito", nas muitas coisas que quis realizar; e desejar renascer "num país que predomina o preto", um "Brasil para os brasileiros", talvez.

Um Brasil negro em cena

Em 1961, Carolina encontrava-se na favela do Canindé, com outra grande intérprete do Brasil, a atriz Ruth de Souza, que se preparava para encenar, nos palcos, uma adaptação teatral de Quarto de Despejo.

Ruth integrara o Teatro Experimental do Negro (TEN), iniciativa idealizada por Abdias do Nascimento (2014-2011) e cuja criação foi celebrada no último dia 13.

O TEN, surgiu no Rio de Janeiro, para promover a valorização social da gente negra e da cultura afro-brasileira, por meio da arte e da educação. Com ele almejava-se a criação de um novo estilo dramatúrgico, esteticamente original - uma resposta à ausência de artistas negras e negros na cena brasileira ou à sua destinação a papeis estereotipados, quando eram admitidos; assim como à ausência de temas alusivos à história da população negra nas representações teatrais - problema que reverbera na atualidade.

Seu elenco era constituído, em princípio, por empregadas/os domésticas/os, operários, moradores de favelas, funcionários públicos com cargos modestos, dentre outros - pessoas que, a partir dos processos formativos do TEN, se municiavam de habilidade crítica quanto às suas próprias vivências e às da população negra como um todo, no contexto social brasileiro, e produziam representações outras, dignificadas, de sua vida, sonhos e projetos coletivos.