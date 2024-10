Continuar dando mídia a Malafaia é um desserviço à democracia

Fez, em 2023, uma postagem clamando praticamente por uma convocação sua para a CPI do 8 de janeiro, desafiando o deputado Henrique Vieira, membro da Comissão. "Se você não fizer um requerimento me convocando para a CPMI do dia 8/1, você é um frouxo, covarde e falastrão". E, de novo, foi ignorado.

Isto sem mencionar as tantas pirracentas postagens quase diárias desafiando o ministro Alexandre de Moraes. Até o momento, desde então, o ministro segue ignorando retumbantemente o desejo frenético de atenção e mídia do pastor.

Mas Malafaia também reina em bravata. Se perguntado, Malafaia vai jurar que ele foi determinante para que Bolsonaro escolhesse o presbiteriano André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal. Uma história que ele vende e todos compram.

Na prática, havia uma disputa no campo evangélico ultraconservador, onde um grupo calvinista mais ligado a Anajure (Associação dos Juristas Evangélicos), com muita influência no governo Bolsonaro, defendia a indicação de Mendonça, enquanto o grupo de pentecostais liderados por Malafaia defendia o desembargador carioca William Douglas.

O nome de Mendonça emplacou. Malafaia perdeu essa. Imediatamente, Malafaia se reorganizou como um articulador da candidatura do pastor presbiteriano, que, como sabemos, foi o indicado por Bolsonaro e aprovado pelo Senado.

Malafaia também gosta de zombar de outras representações evangélicas, sobretudo progressistas, como se fosse ele o "dono" ou "porta-voz oficial" de todos os evangélicos no país. Por mais ridículo que pareça, às vezes essa representação imaginária e superestimada é aceita como real.