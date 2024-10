Policiais dão socos em homem negro e surdo com paralisia cerebral nos EUA

Tyron McAlpin, de 34 anos, foi agredido por policiais enquanto estava caminhando em Phoenix, Arizona, nos Estados Unidos. As informações são do jornal The Washington Post.

O que aconteceu

Homem negro, surdo e com paralisia cerebral foi agredido com socos e choques por policiais. McAlpin foi abordado por dois policiais, que não questionaram inicialmente se ele estava envolvido com algum crime. Apesar de o caso ter ocorrido em 19 de agosto deste ano, imagens das câmeras corporais usadas pelos policiais foram divulgadas nesta semana.

Vídeo mostra abordagem policial violenta. Enquanto um dos policiais consegue imobilizar McAlpin, desferindo socos em sua cabeça, outro usa uma arma de choque quatro vezes contra ele. Os oficiais ordenam que o homem coloque as mãos atrás das costas, mas ele as mantém sobre sua cabeça, com a intenção de protegê-la dos golpes.