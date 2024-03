Evangélicos e os governos Lula: o que mudou?

Para responder a essas perguntas, primeiro precisamos considerar duas mudanças principais: no âmbito social, a mudança do perfil religioso na base da pirâmide brasileira nos últimos vinte anos, tornando-se uma base ainda mais evangélica; no campo político-institucional, o surgimento da extrema direita como força eleitoral e política no Brasil, com o bolsonarismo como seu expoente e elemento organizador. São dois elementos novos com os quais os dois primeiros governos de Lula não precisaram lidar, pelo menos não com essa centralidade.

Essa base da pirâmide mais evangélica implica, em linhas gerais, uma população de maioria periférica, negra, feminina e mais praticante na religião, num Brasil até então de maioria católica não praticante. Ao mesmo tempo, politicamente, trata-se de uma base que vem apresentando alinhamento crescente com pautas conservadoras e simbologias que sintetizem ameaças morais —historicamente atribuídas a malfeitores ou "demônios" da esquerda.

Aqui cabe um parêntese fundamental a qualquer análise desse novo Brasil. Se é verdade que estamos falando de um campo com posicionamentos cada vez mais conservadores, também é verdade que não se pode falar em "voto evangélico" ou percepção "dos evangélicos" como algo homogêneo ou uníssono. Essa é uma lente que sempre deveria nortear tanto a cobertura jornalística quanto a análise política hoje.

Essa base que frequenta mais templos religiosos e organiza sua vida social a partir de laços comunitários no seu entorno cotidiano também está mais exposta a espaços de igreja e associativos, que têm buscado influenciar politicamente seus fiéis de múltiplas maneiras. Isso não era comum no meio evangélico institucional até trinta anos atrás, mas vem se intensificando.

E aqui está o elemento mais importante: tanto esses espaços quanto as lideranças religiosas nacionais e locais se "bolsonarizaram" nos últimos anos. Trata-se de um mosaico de referências nos territórios e nas redes sociais muito mais radicalizados politicamente na sua visão de mundo e na forma de lidar com as pautas políticas e econômicas do país, e não apenas no âmbito dos valores.

Um entorno também cada vez mais identificado com figuras políticas do espectro bolsonarista, como um todo. Além disso, lideranças que, no seu papel de autoridades religiosas e comunitárias, vocalizam cada vez mais a ideia segundo a qual a esquerda e as lideranças políticas do espectro progressista são a fonte do problema.