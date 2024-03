Quaest: Aprovação do governo Lula cai, puxada por evangélicos e economia

A aprovação do governo Lula (PT) caiu para 51% em fevereiro, aponta pesquisa da Genial/Quaest. O resultado foi puxado principalmente pela avaliação dos evangélicos, influenciados pelas falas do presidente sobre a guerra entre Israel e Hamas, e as percepções dos eleitores sobre a economia.

O que diz a pesquisa

Aprovação do governo caiu de 54% para 51% em dois meses. Já a desaprovação ao trabalho do presidente subiu de 43% para 46% desde dezembro, data do último levantamento da Quaest.

A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. Essa é a sétima rodada desde o início do governo Lula.