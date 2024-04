Proteção de crianças e adolescentes online: o X da questão

Crianças e adolescentes representam um terço dos usuários da internet no mundo. No Brasil, 95% das crianças e adolescentes, entre 9 e 17 anos de idade, acessam a internet. Somos o quarto país do mundo em tempo de tela, com um tempo médio de conexão por pessoa de 9 horas e 32 minutos por dia.

Se por um lado, a internet é capaz de garantir oportunidades para infâncias de diversas realidades, com o potencial de ampliar os meios de conexão e de acesso à informação, o ambiente digital não é isento de riscos, incluindo o vício em telas, exposição a conteúdo violento, radical e sexual, discurso de ódio, desinformação, exposição a jogos de azar, exploração e abuso sexual e acesso a conteúdos que promovem ou incitam o suicídio ou atividades que representem risco à sua vida e integridade física. Dessa forma, o uso compulsivo das redes, sem o devido equilíbrio, é capaz de causar graves riscos ao desenvolvimento integral, à saúde mental e ao bem-estar das crianças e adolescentes.

No Brasil, os recentes episódios de violências contra as escolas e as diversas pesquisas que se seguiram, demonstraram a relação direta entre grupos extremistas, discurso de ódio e mobilização nas plataformas e redes sociais. Diante desses casos extremamente graves, a plataforma de Musk isentou-se de sua responsabilidade, chegando a afirmar que a utilização de imagens de pessoas que realizaram atentados em escolas não contraria os termos de uso da rede.

Para enfrentar esse cenário, crescem nas principais democracias do mundo propostas de legislações e iniciativas que visam proteger os direitos de crianças e adolescentes em todas as etapas de desenvolvimento de plataformas digitais, bem como garantir o reconhecimento delas como protagonistas de suas experiências na internet, ampliando e garantindo seu direito à participação. A título de exemplo, já estão em vigor o Digital Services Act (DSA), da União Europeia, o Online Safety Act, do Reino Unido, a lei de Proteção à Juventude, da Alemanha, e o Online Safety Act, da Austrália.

No Brasil, o Poder Legislativo vem debatendo os Projetos de Lei nº 2630/2020 e 2628/2022, que visam garantir direitos e ampliar as responsabilidades de plataformas digitais com transparência e atendimento ao usuário.

No âmbito do Poder Executivo e da sociedade civil, especialmente motivado pelos casos de violência contra as escolas, o Conselho Nacional dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes (Conanda) aprovou, na última semana, a Resolução 245, que trata sobre os direitos das crianças e adolescentes no ambiente digital.