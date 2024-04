Não existe pré-campanha eleitoral, mas punições, sim

Para esse período, a lei é enfática quanto ao seguinte: durante essas atividades, não é permitido pedir votos, expressa ou disfarçadamente, ou pedir para que não se vote no adversário, por que isso é, notadamente, campanha eleitoral. E isso só é permitido a partir de 16/08.

Assim a lei eleitoral o faz, entendo e destaco, por duas razões principais: a primeira delas, para que se preserve a própria atividade política de partidos e pré-candidatos, enquanto se preparam para o período oficial de campanha; e a segunda para que, diante da diminuição severa que se viu ao longo do tempo sobre o período efetivo de campanha eleitoral, que isso não frustre a primeira.

O problema é que, considerando o segundo aspecto, que vem sofrendo frequentes reformas eleitorais que reduzem ainda mais o período e limita as formas de campanha, o primeiro acabou ganhando cada vez mais destaque.

As "pré-campanhas" estão cada vez mais proeminentes e profissionalizadas, o que acendeu o alerta da Justiça Eleitoral para porventura excessos e desvio de finalidades.

Hoje já existem decisões judiciais que puniram condutas desse período e até mesmo reconheceram abuso de poder apto a ensejar a inelegibilidade do pré-candidato, referente aos gastos para promover mesmo as atividades permitidas. Que dirá se forem, ainda, as proibidas.

Entretanto, há outro sinal de alerta aqui: até que ponto pode a Justiça Eleitoral, diante das poucas regras que regulamentam esse período que, em verdade, é uma ficção, avançar nessas punições?