Desembargador vota a favor de Moro e TRE-PR forma maioria contra cassação

O TRE-PR (Tribunal Regional Eleitoral do Paraná) formou maioria, na tarde desta terça-feira (9), contra a cassação do senador do Sergio Moro (União-PR). O caso, no entanto, deverá ser decidido no TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

O que aconteceu

O TRE-PR tem 4 votos a 2 contra a cassação de Moro. O único voto restante é o do desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, presidente da Corte, mas o resultado a favor do senador já está garantido. O julgamento deverá ser encerrado ainda hoje.

O processo só deverá ser decidido no TSE. O PT e PL, autores dos pedidos de cassação de Moro, podem recorrer ao tribunal em Brasília contra a decisão no Paraná que negou a cassação. Até lá, Moro seguirá normalmente no cargo.