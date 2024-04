A energia da Amazônia, e a do planeta, não pode ser nuclear

O mundo não consegue esquecer — e nem deve — os trágicos acidentes com as centrais nucleares de Chernobyl, na Ucrânia, em 1986, e Fukushima, no Japão, em 2011. Os vazamentos radioativos provocados por essas tragédias fizeram com que grandes áreas territoriais se tornassem inabitáveis. Contaminou vegetação e animais silvestres. Provocou câncer em milhares de pessoas, senão milhões.

Para quem acha que é pouco, apelemos a um fator que todos dão atenção: o bolso. A eletricidade gerada pela fonte nuclear é uma das mais caras. Quando comparada às fontes solar e eólica, a diferença é gritante. Sem falar no tempo de implantação de projetos, muito maior para as termonucleares do que para usinas à base de vento ou de sol. Para um mundo em urgência climática e que precisa acelerar a transição energética isso faz toda a diferença.

No caso dos reatores nucleares de pequeno porte a situação é ainda pior. Porque na verdade se trata de uma tecnologia utilizada apenas para fins específicos, como em submarinos, por exemplo.

Justamente pelo alto custo do combustível nuclear e dos equipamentos, perde-se escala - e aumenta-se o preço - em reatores de pequeno porte.

Descarbonizar a geração de eletricidade na Amazônia e em qualquer lugar do mundo é algo necessário e bem-vindo. Mas não se pode fazer isso, sob o argumento da transição energética, investindo-se em uma fonte cara e arriscada tanto ambiental como socialmente como a nuclear. Imaginar a energia nuclear como "solução descarbonizadora" num país com vento e sol de sobra como o Brasil é demonstrar total desconhecimento tanto do potencial do país como do que de fato é uma transição energética justa, que considere também a vida das pessoas.

*Shigueo Watanabe Jr e Alexandre Gaspari são especialistas em energia do Instituto ClimaInfo.