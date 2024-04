A proibição da advocacia pro bono nas eleições

O Código de Ética e Disciplina da OAB (CEDOAB), em seu art. 30, § 3º, estabelece a vedação ética à advocacia pro bono para fins político-partidários ou eleitorais. Essa vedação visa impedir que a advocacia gratuita seja utilizada como ferramenta de captação de votos ou promoção de candidaturas.

Assim, a violação desta regra configura infração ético-disciplinar, passível de punições ao advogado, conforme previsto no art. 35 do CEDOAB, podendo variar de advertência até a suspensão ou exclusão da OAB.

Essa proibição da advocacia pro bono no campo eleitoral encontra respaldo legal no próprio Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/1994). O art. 35, II, veda a captação de clientes por meio de "serviços gratuitos ou de preços vilmente irrisórios". Essa restrição é crucial para garantir a imparcialidade e a integridade do processo eleitoral.

E mais, quando o Conselho Federal da OAB, por meio do Provimento nº 166/2015, regulamentou a prestação de serviços pro bono, reforçou a vedação de sua utilização para fins eleitorais. O provimento estabelece que o contrato pro bono não pode ser firmado com entidades que tenham "finalidade político-partidária ou eleitoral", nem pode ser utilizado como "instrumento de publicidade para captação de clientela".

A advocacia pro bono, apesar de ser prática reconhecida e valorizada dentro do campo jurídico, possui essa necessária limitação no campo político-eleitoral, até para coibir a prática de promessas de oportunidades no campo das futuras gestões públicas.

Há de ser ressaltado que a advogada ou advogado que estabelece um contrato pro bono com uma pessoa física ou jurídica fica impedido de exercer advocacia remunerada para a mesma pessoa. A lei determina que o impedimento cessa quando se passarem três anos do fim do contrato pro bono.