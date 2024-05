Israel diz que proposta de cessar-fogo está 'longe' de suas exigências

Líder do Hamas, Ismail Haniyeh, aceitou proposta de cessar-fogo nesta segunda-feira (6). Ele enviou mensagem ao primeiro-ministro do Qatar, um dos mediadores do conflito, concordando com os termos do acordo, que não foram divulgados publicamente.

Ismail Haniyeh, chefe do gabinete político do movimento Hamas, conversou por telefone com o primeiro-ministro do Qatar, Xeque Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani, e com o ministro egípcio da Inteligência, Abbas Kamel, e os informou da A aprovação do movimento Hamas à sua proposta relativa ao acordo de cessar-fogo.

Mensagem do Hamas, na íntegra

Qatar, Estados Unidos e Egito têm atuado para tentar obter cessar-fogo na guerra. O conflito entre Hamas e Israel foi deflagrado no dia 7 de outubro de 2023. Ontem, o Ministério da Saúde do Hamas, que governa a Faixa de Gaza, informou a morte de 34.683 pessoas no enclave palestino desde o início da guerra. No total, 78.018 pessoas ficaram feridas em quase sete meses de conflito

Israel quer a libertação de reféns em troca de prisioneiros detidos. Já o Hamas pedia o fim da ofensiva de Israel e uma retirada israelense total do território destruído.

Israel ataca Rafah

Militares israelenses realizaram ataques aéreos sobre a cidade. O ataque ocorreu horas depois de Israel ter dito aos palestinos para se retirarem de partes da região, onde mais de um milhão de pessoas desalojadas pela guerra têm se abrigado.