Quem solta fake news que atrapalha socorro no RS é cúmplice da tragédia

Ao mesmo tempo, os negacionistas estão irritados com o fato de as mudanças climáticas terem entrado de vez na pauta nacional por conta da tragédia. E postam fotos da grande enchente de 1941, dizendo que ela foi muito pior que a de agora, o que mostraria, por uma lógica doente, que há um exagero do poder público sobre a situacão atual. E, consequentemente, diminui os cuidados que a população tem que tomar, como economizar água. O Guaíba atingiu, na sexta (3), o maior nível já registrado, superando 1941.

E isso sem contar quem compartilha que o dinheiro federal para o atendimento às vítimas teria ido ao show da Madonna, quando os recursos do evento no Rio foram de empresas, do governo estadual e da Prefeitura de lá.

Em tragédias, ondas de desinformação costumam vir após a onda do desastre natural, revitimizando milhares de pessoas. Nas últimas décadas, isso foi potencializado pela natureza das redes e da difusão de mentiras em massa e em tempo real.

Já as razões que levam a desinformação a surfar nesses eventos são várias, desde o boato criado por ignorância ou mau entendimento sobre a comunicação de um fato, passando por pessoas mal intencionadas que querem ver o circo pegar fogo ou desejam evacuar localidades com objetivo de saqueá-los até gente que transforma toda tragédia em munição.

Independentemente da razão, o que temos é um naco dos brasileiros que pouco se importa com quem vive e quem morre no Rio Grande do Sul, contanto que ele possa faturar em likes, em grana, politicamente.