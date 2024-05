Todos as discussões sobre conservação e preservação ambiental citam cifras, ganhos e perdas sobre os investimentos e os retornos que as iniciativas em favor do meio ambiente podem provocar. Neste momento do Brasil, em que estamos acompanhando os devastadores efeitos humanos e materiais de uma tragédia ambiental no Rio Grande do Sul, mais do que nunca é possível encarar essa questão pela perspectiva diametralmente inversa: quanto custa a destruição? Quanto custa o fim?

Sim, porque quase nunca temos a possibilidade de vivenciarmos em tempo real (e aqui lamento o ocorrido e presto minha solidariedade a todas as famílias gaúchas) uma calamidade de enormes proporções, como a que está em curso no sul do país. E essa fatalidade é ao mesmo tempo assustadora, mas deve ser também transformadora de nossa forma de pensar. O fim não tem preço. A destruição é impagável.

Nessa perspectiva extrema, a consciência ambiental e as boas práticas de conservação deixam de ser um discurso politicamente correto para ganharem clareza de uma opção pragmática, racional e lógica. Deixa de haver, portanto, uma dualidade entre a lógica "do mercado" e uma ideologia ambiental, em campos opostos. Podemos ver, nestes dias, que investir na preservação do meio ambiente é uma apólice contra a devastação e o fim. E a devastação é a destruição de toda a cadeia de valor. Portanto, a atitude mais prudencial é criar um estoque de contingência financeiro para garantir a perpetuação da humanidade.