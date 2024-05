Colocando os pingos nos is

A narrativa palestina falsamente agressiva culpa todos esses problemas e ate os mais comezinhos em função da "ocupação" de Israel. O conflito maior é um fator, obviamente. Mas se colocarmos toda a culpa em Israel e então a "Palestina" se tornar independente sob uma tirania violenta, misógina, homofóbica e antidemocrática, quem vamos culpar? Os progressistas nao enxergam isto?

Não se pode chamar de progressista e "pró-palestiniano" a menos que se condene a própria natureza do movimento e exija que ele se limpe do veneno que o permeia todos os seus aspectos . Em pelo menos num quarto de século isto tem sido a principal prioridade da política externa progressista, eclipsando todas as outras questões do planeta. Por que será? A intelectualidade progressista apropriada pela esquerda ja parou para se questionar?

Então vamos adotar uma perspectiva política progressista enraizada em valores antirracistas, anti-imperialistas, humanistas e interseccionais e comecemos a priorizar a liberdade, a dignidade e a autodeterminação dos palestinos.

Portanto ao defender o legitimo direito a um Estado Palestino cabe aos progressistas parar de criticar o governo de Israel e num primeiro momento liberta-los do terrorismo do Hamas e do fanatismo do Irã. Isto sim será progressismo. O resto para mim, antissemitismo.

* Claudio Lottenberg é presidente da Confederação Israelita do Brasil e presidente da Conib (Confederação Israelita do Brasil)