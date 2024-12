Vídeo mostra explosão em momento de queda de avião em Gramado (RS)

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento exato em que um avião de pequeno porte caiu em Gramado, na Serra Gaúcha, na manhã deste domingo (22).

O que aconteceu

Avião bateu em prédio antes de cair. As imagens mostram um grande clarão na hora que o avião toca o solo. A aeronave bateu em uma chaminé do prédio, no segundo andar de uma residência e caiu em uma loja de móveis. Os destroços atingiram uma pousada.

Condições climáticas ruins. De acordo com o Metsul, havia muita neblina e chuva na hora da queda da aeronave.