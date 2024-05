Tarcisio nega que vá deixar o Republicanos e ir para o PL

O governador de São Paulo, Tarcisio de Freitas, negou à coluna que vá deixar o Republicanos e migrar para o Partido Liberal, apesar das declarações recentes à imprensa de Valdemar da Costa Neto, presidente do PL.



"Estou muito bem no Republicanos e os dois partidos vão caminhar juntos nas eleições municipais no Estado de São Paulo", disse Tarcisio.



Segundo diferentes fontes no entorno do governador e também em Brasília, a mudança de partido pode até ocorrer no futuro, mas não virá antes do pleito de outubro.

Ao Estadão, o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, afirmou que, um mês atrás num jantar, Tarcisio dado a entender que a mudança de partido ocorreria "lá por junho". Interlocutores do governador dizem que trata-se de pressão para tentar atrair mais prefeitos para o PL.

Segundo fontes ouvidas pela coluna, Tarcisio chegou a cogitar uma mudança mais rápida para o PL quando houve um embate com o governo federal sobre o financiamento da obra do túnel Santos - Guarujá, mas a situação foi resolvida.

Maior obra do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), o túnel vai custar R$ 6 bilhões: R$ 3 bilhões do governo federal (via autoridade portuária) e R$ 3 bilhões via governo estadual.