JBS, dos irmãos Batista, assume as operações do porto de Itajaí

Pressionado por lideranças locais, Costa Filho passou a buscar uma empresa interessada em assumir a operação. Com atuação nos mais diferentes ramos, a JBS operava apenas um pequeno terminal portuário nessa mesma região - também por meio da Seara.

Fontes da empresa, contudo, dizem que não é interesse do conglomerado neste momento investir pesadamente no setor de portos como ocorreu com papel celulose ou mineração.

As negociações para a transferência das operações já ocorriam há cerca de dois meses, mas aceleraram nos últimos 15 dias depois que Secretaria Nacional de Portos e Aeroportos manifestou-se de maneira favorável.



De volta à JBS



Joesley e Wesley Batista voltaram a participar do conselho de administração da JBS em 24 de abril deste ano após um longo período afastados do dia a dia dos negócios. O conselho da empresa foi ampliado de 9 para 11 membros para acomodar os dois.

Foram oito anos sem função executiva formal depois do "Joesley Day", quando veio a público que Joesley Batista havia gravado o então presidente Michel Temer.

Os irmãos fizeram um acordo de delação premiada após confessar o pagamento de propina a dezenas de políticos. Hoje não respondem a nenhum processo judicial.