Lula e Lira tentam acordo sobre o fim da isenção para 'blusinhas' chinesas

No início do ano passado, Janja se envolveu numa polêmica sobre o tema, quando Haddad tentou acabar com a isenção. Ela comentou um post do perfil Choquei que "a taxação é para as empresas e não para o consumidor".

A primeira dama acabou sendo bastante criticada, já que — embora a isenção dos importados abaixo de US$ 50 só atinja pessoas físicas — aumento de custos para as empresas geralmente acaba sendo repassado para o consumidor quando vigora o livre mercado.