Marçal apanha em debate e ataca Tabata quando ela já não podia se defender

Marçal sentiu o golpe e mal disfarçou o desconforto. Claramente não sabia do que ela estava falando. Perdido, ele apelou para uma frase recorrente: "Essa pergunta será respondida no meu Instagram". Valia para tudo.

No bloco em que os candidatos poderiam fazer perguntas uns aos outros, ele queimou a chance ao dizer para Marina Helena que ela poderia usar o tempo dela como bem quisesse. Lembrou um relapso Fernando Collor em um folclórico embate com Enéas Carneiro na campanha a Prefeitura de São Paulo em 2000, quando tirou o rival do sério dizendo "fala qualquer coisa aí".

Marina Helena usou o tempo para repetir o slogan de Marçal e mandar o eleitor "fazer o M". De Marina, ela explicou.

Marçal chegou a tirar o "chapéu" —na verdade, o boné— para as mulheres que toparam debater com ele. Disse que a nação enfrenta um problema de "masculinidade e virilidade" e por isso os candidatos homens não tiveram coragem de comparecer.

Tudo para se embananar, na sequência, em um dos momentos mais tensos do duelo. Foi quando Tabata questionou como ele pretende cuidar de pessoas em situação de vulnerabilidade, já que ele colocava vidas em risco em experiências como a subida sem preparo ou equipamento com 30 pessoas ao Pico dos Marins, que quase resultou em tragédia, em 2022, e uma maratona às pressas ao fim de um expediente em sua empresa, em 2023. Nessa última empreitada, um colaborador terceirizado morreu de estafa no 15º quilômetro, e a família processa o empresário desde então.

Marçal desconversou, desconversou, defendeu educação financeira para futuros empresários nas escolas e depois pediu direito de resposta. O pedido não foi aceito.