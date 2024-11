Negacionismo climático na COP29 tem preço

É sintomático o combate à desinformação climática estar no discurso da ministra Marina Silva na abertura do estande do Brasil na COP29, em Baku, capital do Azerbaijão. 'O Brasil não é negacionista', ela disse.

Marina sabe o poder da cadeia produtiva da desinformação climática, que trabalha para adiar, atrapalhar e minar soluções. Muda a nossa percepção da realidade e faz acreditar que os medos que precisamos ter são outros.

A paleta de mentiras tem muitos tons de cinza: