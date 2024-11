Favelas sustentáveis: soluções criativas de uma rede no Rio

"O que estudei durante a minha tese é que essa tecnologia chamada Modern Extensive Green Roof (telhado verde extenso moderno, em tradução livre do inglês) foi inventada na Alemanha e utilizada em conjuntos habitacionais com papel embebido em betume, como impermeabilizante, com o intuito de gerar isolamento térmico no frio, para perder menos calor em baixas temperaturas e gastar menos energia com aquecimento", diz Rezende.

"A aplicação de telhados verdes na Alemanha e na Europa como um todo é muito mais ampla do que no Brasil e em outros países tropicais, onde ela seria mais útil", acrescenta.

Após adaptarem o projeto, Cassiano e Rezende implementaram a solução em sua casa. Com os resultados positivos, o produtor audiovisual expandiu a iniciativa para outras casas da comunidade, criando o Teto Verde Favela. "A gente conseguiu chegar a uma diferença de 15 graus da nossa casa para a casa do vizinho. As pessoas que vêm visitar ficam impressionadas como realmente fica muito fresco. Parece que a gente está embaixo de uma árvore", diz Cassiano.

O projeto foi implementado em mais de vinte telhados da comunidade no bairro onde mora, e foi tema de palestras em escolas ao longo desses anos. A implementação dos telhados verdes também foi compartilhada em vídeos por Cassiano nas redes sociais.

Mesmo com o êxito, ele afirma que algumas pessoas ainda veem a iniciativa com desconfiança e como algo que destoa dos ambientes da comunidade. "Os telhados verdes ainda sofrem um processo de desinformação. Essa ideia ainda não é difundida muito no Brasil, no Rio de Janeiro, apesar de que aqui é muito quente e isso realmente deveria ser pensado há bastante tempo. Mas o telhado verde está na casa de ricos, de pessoas ricas, de shopping centers, então ele ainda é símbolo de elite", opina.

Alguns moradores seguiram com a técnica e outros não levaram para frente ao longo dos anos. Atualmente, o carioca se considera um ativista da causa ambiental e deseja que mais pessoas possam usufruir do experimento, para que não sofram com as altas temperaturas.