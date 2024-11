Após vitória de Trump, Brasil precisa liderar na defesa de direitos

Durante seu primeiro mandato, Trump impôs sanções ao TPI. Após novos ataques de membros do Congresso dos EUA contra o tribunal, não surpreenderia se Trump intensificasse as sanções ao TPI durante o segundo mandato. O Brasil e outros Estados membros precisarão defender o TPI para evitar um grave enfraquecimento da Justiça internacional.

O meio ambiente é outra área em que a liderança do Brasil será fundamental considerando a oposição ferrenha de Trump aos esforços para conter as mudanças climáticas. No entanto, a aspiração do Brasil de se tornar um "gigante da sustentabilidade", como disse Lula, também é prejudicada pela inconsistência.

Embora tenha avançado na redução do desmatamento da Amazônia, o governo planeja investir bilhões de reais em novos poços de petróleo e gás, contribuindo para as emissões globais por muitos anos, seja a queima dos combustíveis fósseis no Brasil ou no exterior.

A política externa do Brasil evoluiu nos dois anos sob a presidência de Lula.

Na Assembleia Geral da ONU, em setembro, Lula adotou uma postura mais alinhada ao direito internacional, condenando a "invasão do território ucraniano", o ataque liderado pelo Hamas contra civis em Israel em 7 de outubro de 2023 e a "punição coletiva" do governo israelense contra os palestinos.

Em relação à Venezuela, em 2023 Lula descreveu as preocupações com o enfraquecimento das instituições democráticas no país vizinho como uma "narrativa construída", embora o presidente Nicolás Maduro tenha cooptado todos os poderes do Estado e seja responsável por graves violações dos direitos humanos. No entanto, desde que o Maduro afirmou ter sido reeleito em eleições em julho, sem apresentar as atas eleitorais como prova, Lula se distanciou do governante venezuelano.