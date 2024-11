Milei propõe aliança com Trump, Netanyahu e Meloni para 'salvar' o Ocidente

Para Milei, a busca por uma aliança deve se espelhar no que fizeram os gregos, 500 anos antes de Cristo, quando formaram uma liga contra os persas. Sua proposta é a criação, portanto, de uma "união de nações livres", que tem a função de defender o Ocidente.

Essa aliança, segundo ele, deveria ser militar, diplomática, cultural, política e econômica "para confrontar o barbarismo".

"Os EUA liderando no Norte, a Argentina no Sul, a Itália na Europa e Israel como sentinela no Oriente Médio", detalhou. "Só com força e cooperação pode haver esperança de paz", disse.

Para ele, "não há causa mais nobre que a causa do ocidente". "Temos de restaura-la em toda sua glória".

Ele citou ainda o império romano, a luta dos europeus contra os árabes e a colonização das Américas como momentos da história que revelam a defesa do Ocidente.

Milei ainda defendeu o capitalismo e disse que o sistema "tirou da miséria milhões de seres humanos". "Vivemos uma mudança de era. Nos chamam de loucos. Mas vamos adiante", disse.