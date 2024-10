Vieira admite que Putin poderia ser preso no Brasil durante G20

(ANSA) - BRASÍLIA, 14 OTT - O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, admitiu que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, poderia ser preso no país durante a cúpula do G20 no Rio de Janeiro, em novembro.

"Pode haver isso. Eu não posso limitar, cercear um juiz, nem imaginar ou adivinhar o que vão fazer. Tantas outras coisas podem acontecer", disse o diplomata em entrevista à CNN Brasil.

"Eu não sei o que pode acontecer, se algum juiz poderá dar uma medida, um pedido de prisão. Eu não posso atuar dentro da futurologia, o que vai acontecer eu não sei", acrescentou Vieira, destacando, por outro lado, que existe uma tradição de "imunidade" para chefes de Estado.