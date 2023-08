Deputado diz que proposta de delação a Cid é avanço: 'Mais um instrumento'

O objetivo é avançar na investigação com o grande benefÍcio que uma delação premiada pode trazer, que é a obtenção de provas sem ameaças, sem intimidação, a partir da voluntariedade do depoente.

Se a partir da voluntariedade do depoente, a partir de um benefÍcio concedido para um delação premiada, nós podemos obter provas para fazer indiciamento, defender nossa democracia e responsabilizar quem tentou um golpe de estado, acho excelente. E que a CPMI possa de maneira correta utilizar esse instrumento jurídico.

Tales: GSI era campo minado cheio de bombas para explodir contra Lula

O colunista do UOL Tales Faria comentou no UOL News a respeito do afastamento do o coordenador-geral do Palácio do Planalto nas operações de segurança presidencial, o coronel Carlos Onofre Serejo Luiz Sobrinho. A exoneração foi publicada no Diário Oficial da União de hoje.